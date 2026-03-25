Депутат Куринный: запрет вейпов могут ввести с переходным периодом до года

Госкомиссия одобрила полный запрет производства, импорта и оборота вейпов и электронных сигарет в России, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Победа здравых сил общества"

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете на производство, импорт и оборот электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их наполнения. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Один из собеседников издания утверждает, что после этого решения должна начаться разработка соответствующего законопроекта. Одобренные Госкомиссией инициативы, как правило, принимают, поскольку в ее состав входят руководители федеральных и региональных органов власти.

По данным СМИ, изначально на заседании планировалось обсудить усиление проверок розничных точек, торгующих электронными системами доставки никотина (ЭСДН). Однако участники встречи пришли к общему решению о полном запрете их продажи. Конкретный перечень устройств, на которые распространится мера, должны утвердить после широкого обсуждения. В частности, к ЭСДН могут отнести электронные кальяны и трубки, отметили СМИ.

Проработку меры в беседе с журналистами подтвердил первый вице‑премьер РФ Денис Мантуров.





Денис Мантуров первый вице-премьер РФ Я поддержал членов комиссии и руководителей субъектов, которые принимали участие в госкомиссии. Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздрав, Министерство экономического развития, Министерство финансов, для того чтобы прийти к общему знаменателю. Но все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию продукции.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что его комитет готов оперативно включиться в проработку вопроса. Вектор в беседе с агентством поддержал и член того же комитета Султан Хамзаев.

"Выступаю за запрет вейпов в России на протяжении долгих лет, с момента появления этой угрозы. Рассчитываю, что мы сможем выйти на законодательное решение по заключительному запрету до конца этого созыва", – сказал парламентарий, назвав подобные меры "победой всех здравых сил общества".

Ранее полный запрет продажи вейпов поддержал Владимир Путин. По его словам, той же точки зрения придерживается и правительство.

При этом в РФ с 2023 года действует закон, запрещающий продажу таких устройств несовершеннолетним, а в 2024-м за повторную продажу вейпов детям и подросткам ввели уголовную ответственность. Кроме того, законопроекты о полном запрете такой продукции неоднократно вносились в Госдуму.



Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения о глобальной табачной эпидемии, электронные сигареты и другие системы доставки никотина нуждаются в регулировании. По данным организации, полный запрет их продажи ввели более 40 стран, включая Аргентину, Бразилию, Мексику, Таиланд и Вьетнам.



"Может привести к летальному исходу"

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с Москвой 24 отметил, что на рассмотрении в парламенте находится три законопроекта о запрете вейпов.

"То, что правительство наконец приняло соответствующее решение, – отрадный факт. Это давно назревшая мера. Вейпы широко распространены в молодежной среде, и несовершеннолетние вовлекаются в это далеко не безобидное дело. Выбранный путь – запрет, который приняли уже многие страны", – убежден он.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом – полгода или год. Это нужно, чтобы система успела подготовиться и чтобы не пострадал бизнес, который работает в этой сфере.

В свою очередь, врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин подчеркнул, что нагревательные системы табака и вейпы – это разные вещи с точки зрения содержания веществ и последствий для здоровья.

"По нагревательным системам информации очень мало: практически все исследования принадлежат самим производителям, и независимых данных нет. Известно, что там используется классический табак, температура нагрева ниже, чем при горении, поэтому не образуется бензапирен – основной канцероген сигарет, вырабатывающийся при температуре выше нескольких сотен градусов. Однако дым от нагревательных систем все равно содержит тяжелые металлы и продукты горения, и его воздействие на легкие схоже с табачным", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

Самое грозное осложнение от использования электронных – EVALI, обратил внимание Овечкин. Это повреждение легких, которое еще называют "болезнью вейперов".





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Это острое состояние, которое может привести к летальному исходу. Патогенез неизвестен – никто не знает, какое именно вещество в вейпе его вызывает. Даже несколько затяжек теоретически могут спровоцировать проблему.

Основными симптомами заболевания являются одышка, чувство нехватки воздуха, плохая переносимость нагрузок, непродуктивный кашель и иногда субфебрильная температура. В тяжелых случаях требуется реанимация, но при отказе от вейпа возможно полное выздоровление, отметил специалист.

"Менее серьезные, но распространенные последствия – хронические ларингиты и фарингиты. Глицерин, входящий в состав жидкости для вейпа, в парообразном состоянии впитывает влагу, высушивая верхние дыхательные пути. Это снижает противомикробный барьер и провоцирует частые простудные заболевания", – добавил он.

Никотин же – общий компонент для сигарет, нагревательных систем и большинства вейпов (безникотиновые встречаются редко). Он вызывает физическую зависимость, воздействуя на рецепторы центральной нервной системы, что влечет проблемы с регуляцией. Долгосрочные исследования влияния вейпов на легкие все еще продолжаются, заключил Овечкин.

