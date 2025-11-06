Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поддержал идею о полном запрете на продажу вейпов на территории России. Свое решение он озвучил в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

Соответствующее предложение российскому лидеру озвучила руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская, которая указала на положительный опыт других стран СНГ и мира в этом вопросе.

"Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ. – Прим. ред.) головой кивает. Наше правительство это поддерживает", – сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что важно не только принять решение, но и провести работу среди молодежи.

В конце августа председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ГД в ближайшие два года выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. Его поддерживает абсолютное большинство парламентариев.

Путин также поддерживал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов. Глава государства предложил испытать эту инициативу в Нижегородской области.

