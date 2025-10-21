Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта. Проект был внесен на рассмотрение палаты парламента законодательной думой Хабаровского края.

Изменения предлагается внести в статью 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Инициативу уже поддержали профильный комитет ГД по охране здоровья и правительство РФ.

По мнению авторов законопроекта, продажа вейпов и табака в павильонах, которые расположены около остановок общественного транспорта, способствуют доступности такого товара для населения. Речь в первую очередь идет о молодежи, так как подобные магазины часто находятся в районе учебных учреждений.

Помимо этого, продажа подобной продукции на остановках общественного транспорта увеличивает риск пассивного курения. Это опасно для детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

Сейчас в России запрещена продажа табачной или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления такой продукции, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территории железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что полный запрет на продажу вейпов в России поможет эффективнее бороться с контрабандой наркотиков. Он объяснил, что в них по умолчанию используется никотиновая жидкость, а значит, каждое устройство предполагает наличие отсека для жидкости, состав которой может быть неизвестен.

