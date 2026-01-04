Патриарх Кирилл заявил, что в России формируется особая цивилизация

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о формировании в России особой цивилизации, которая станет привлекательной для большого числа стран в мире. Об этом он сообщил в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

"Особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя", – цитирует патриарха РИА Новости.

Он также отметил, что на сегодня в РФ строятся тысячи храмов, в то время как на Западе святыни превращаются во "всякого рода общественные заведения". Пока духовные ценности РФ сочетаются с научными достижениями и материальными благами, страна будет непобедимой и благополучной, добавил патриарх Кирилл.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что конец человеческой цивилизации неизбежен. Священнослужитель отметил, что день и час второго пришествия остаются тайной, которая откроется только с самим событием, однако важнее собственная кончина и встреча с Богом.

Кроме того, он призвал верующих меньше думать об апокалипсисе и больше – о спасении души, готовиться к встрече с Господом и жить по-христиански.