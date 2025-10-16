Патриарх Кирилл заявил, что конец человеческой цивилизации неизбежен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Конец человеческой цивилизации неизбежен, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово".

Священнослужитель отметил, что день и час второго пришествия остаются тайной, которая откроется только с самим событием, однако важнее собственная кончина и встреча с Богом.

"Какое нам дело, когда все это произойдет? Наш вопрос –наша кончина. Это и будет для нас вторым пришествием –потому что предстанем перед Господом", – сказал патриарх.

Кроме того, он призвал верующих меньше думать об апокалипсисе и больше – о спасении души, готовиться к встрече с Господом и жить по-христиански. По его словам, апокалиптические настроения сопровождали христианство на протяжении всей истории, но церковь осознала метаисторическую природу этого события.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что государство должно жестко контролировать развитие искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не упустить возможную опасность, способную "разрушить человеческую цивилизацию". Он указал на то, что способности ИИ к созданию дипфейков наносят ущерб обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу нацбезопасности.

