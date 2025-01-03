Патриарх Кирилл предложил отмечать день возведения Москвы в ранг столицы

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил праздновать День столицы Российского государства 3 января в память о переносе митрополичьей кафедры из Владимира в Москву святителем Петром, сообщает ТАСС.

Священнослужитель озвучил свою инициативу после литургии, которая прошла в Успенском соборе Кремля. Он напомнил, что в пятницу, 3 января, Русская православная церковь отмечает день памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси. Патриарх назвал его "основоположником Москвы как столичного града".

"В гражданском календаре основание Москвы празднуется, а день Москвы как столицы не празднуется. Хочу, чтобы меня все услышали – и московские власти, и общественность, и интеллигенция, ученые – давайте же праздновать день, когда Москва стала столицей Русского государства", – призвал патриарх.

До того, как святитель Петр перенес митрополичью кафедру в Москву нынешняя столица представляла собой "совсем небольшой, малоизвестный город, не игравший никакой государственной роли". По словам патриарха, это событие стало одной из "важнейших вех на историческом пути" всей страны.

Ранее патриарх Кирилл наградил Сергея Собянина орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь Русской православной церкви. Священнослужитель поблагодарил мэра Москвы, руководство столицы за высокий уровень взаимодействия, который существует между городскими властями и Московской Патриархией.