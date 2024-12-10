Патриарх Кирилл вручил Сергею Собянину орден Преподобного Сергия Радонежского

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Сергея Собянина орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь Русской православной церкви во время встречи в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

Священнослужитель поблагодарил мэра Москвы, руководство столицы за высокий уровень взаимодействия, который существует между городскими властями и Московской Патриархией.

"Ваше святейшество, спасибо за награду, очень благодарен, очень тронут таким отношением. Должен сказать, что мы с вами провели за эти годы огромную работу, восстановили больше 100 памятников истории и архитектуры религиозного назначения. Они все очень сложные, очень востребованные", – в свою очередь сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время в Москве осуществляется беспрецедентная программа по строительству новых храмов. По его словам, уже возведено порядка 130 храмов при помощи прихожан, пожертвований, а также помощи города с полным пониманием тех задач, которые стоят перед РПЦ и Россией.

"То, что вы делаете, конечно, тоже вызывает огромное восхищение", – сказал градоначальник.

Также патриарх Кирилл сказал, что нигде в мире не происходит ничего подобного. По его словам, в западных странах храмы закрываются, в лучшем случае становятся мечетями, но обычно их переделывают под рестораны или кафе. Священнослужитель назвал Москву единственным местом на Земле, где храмы возводятся и открываются

"Это знак западному миру, свидетельствующий о том, что есть иной путь цивилизационного развития, когда духовное соединяется с материальным, когда вера соединяется с наукой. Этот синтез укрепляет жизнь людей, созидает славу и честь государства", – заметил патриарх.

Кроме того, он сказал, что Москва в это случае является лицом страны. А то, что происходит в столице известно по всей России и по всему миру.

"Поэтому, когда мы говорим о высоком уровне церковно-государственных отношений, я в первую очередь имею в виду нашу златоглавую столицу. Глубочайшая вам за это благодарность", – заключил патриарх Кирилл.

Ранее советник мэра Москвы и Патриарха Кирилла Владимир Ресин провел совещание по поводу строительства православных храмов в юго-западном округе Москвы. Он анонсировал введение в эксплуатацию 15-го храма в округе в 2025 году. Также, по словам Ресина, в округе строят три новых объекта. Среди них – храм в честь Дмитрия Донского в Северном Бутове, храм священномученика Серафима в Южном Бутове и храм Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Черемушках.