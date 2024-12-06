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06 декабря, 17:30

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Советник мэра Москвы провел совещание по поводу строительства храмов в ЮЗАО

Советник мэра Москвы провел совещание по поводу строительства храмов в ЮЗАО

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Советник мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин провел совещание по поводу строительства православных храмов в юго-западном округе Москвы. Он анонсировал введение в эксплуатацию 15-го храма в округе в 2025 году.

Также, по словам Ресина, в округе возводят три новых объекта. Среди них – храм в честь Дмитрия Донского в Северном Бутове, храм священномученика Серафима в Южном Бутове и храм Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Черемушках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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