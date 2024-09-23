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23 сентября, 09:45

Происшествия

Новости мира: стрельба произошла в американском штате Алабама

Новости мира: стрельба произошла в американском штате Алабама

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В ночь на 23 сентября в американском штате Алабама произошла стрельба. В городе Бирмингем выстрелы раздались на оживленной улице. Прибывшая на место ЧП полиция обнаружила четверых погибших и 17 раненых. Преступники скрылись.

Также стало известно, что Нигерия готовится к новым паводкам. Угроза объявлена в трети регионов страны из-за того, что в Камеруне, который находится выше по течению реки Бенуэ, решили сбросить воду в крупном водохранилище.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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