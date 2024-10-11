Захарова заявила о навязывании Западом отказа от традиционных ценностей

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Руководители западных стран пытаются навязать всему миру отказ от традиционных ценностей, норм и морали, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не значит, что там, в западных странах, нет крепких хороших семей. Конечно, есть", – цитирует ее ТАСС.

Представитель МИД РФ уверена, что размывание традиционных ценностей происходит под ширмой толерантности и индивидуализма, чтобы другие утратили национальную и культурную идентичность.

Кроме того, Запад, по словам Захаровой, пытается насаживать всем, включая Россию, свои "неолиберальные ценности", которые часто противоречат человеческому естеству и другим культурам.

"Нам нужно не только противостоять этому чуждому деструктивному, кошмарному влиянию, доходящему порой до какого-то абсурда, нам нужно сохранять и укреплять собственное понимание роли семьи, домашнего очага, традиций, которые проверены временем", – указала она.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что культура должна существовать без политики отмены. Она всегда являлась предохранителем, однако в ряде стран перегорела, подчеркивал президент РФ. На Западе, уточнял он, культурных лидеров, которые не следуют мейнстриму, часто ожидают остракизм и отмена.

