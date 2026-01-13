Форма поиска по сайту

Путин назвал вопрос о ситуации с дорогами в Ярославской области очень серьезным

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, которая состоялась 13 января, назвал очень серьезным вопрос, связанный с дорогами в регионе.

Евраев согласился с российским лидером. Он рассказал, что в Ярославской области уже было заменено 2,1 тысячи километров дорог. Кроме того, губернатор указал, что регион вошел в топ-10 субъектов РФ по качеству ремонта дорог, а также получил национальную премию "Золотой каток".

Помимо этого, Евраев заявил, что Ярославская область может досрочно выполнить указ, согласно которому к 2030 году в российских регионах необходимо обновить 85% транспорта.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин указал на недоступность длинных денег для развития платных дорог в РФ. Он отметил, что новые маршруты платных магистралей постоянно разрабатываются. Например, проект Юго-Восточной хорды, которая от Санкт-Петербурга дойдет до побережья Азово-Черноморского бассейна.

Также имеются возможности для дополнительного расширения трасс. Однако, по словам Хуснуллина, за счет бюджета построить все это не удастся. Именно поэтому прорабатывается градостроительная документация. Кроме того, вице-премьер заявил, что количество высокоскоростных дорог в РФ вырастет, как только финансовая составляющая будет позволять.

