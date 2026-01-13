Форма поиска по сайту

13 января, 17:55

Экономика

В Rostic's опровергли данные о массовых увольнениях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Rostic's опровергли появившуюся в СМИ информацию о массовых увольнениях сотрудников на фоне сведений о закрытии ресторанов быстрого питания в Москве. Комментарий компании размещен в телеграм-канале.

В сети ресторанов быстрого питания объяснили, что заведения закрываются по разным причинам: на реновацию, ремонт, а также из-за смены локации или переоформления документов. В компании пообещали, что в скором времени часть торговых точек возобновит свою работу.

Затрагивая тему увольнения сотрудников, в Rostic's заявили, что действуют в рамках трудового закона РФ. В частности, во время временного закрытия заведений работники смогли продолжить работу в других ресторанах.

"В нашу сеть входит порядка 1 300 ресторанов, которые продолжают работу в обычном режиме", – подчеркнули в компании.

Ранее в Rostic's опровергли информацию о закрытии порядка 400 ресторанов в Москве. Однако СМИ сообщали, что на дверях заведений висели таблички с сообщением о том, что они не работают по техническим причинам.

По предварительным данным, за последние несколько недель якобы закрылись не менее 6 ресторанов сети, в том числе на Перовской и Большой Тульской улицах, Зеленом и Пролетарском проспектах, а также на улица Сущевский Вал и в Нагорном проезде.

По одной из версий, заведения перестало работать из-за недовольства посетителей качеством обслуживания и еды. В частности, клиенты сообщали об антисанитарных условиях в залах и испорченном мясе в бургерах. Более того, один из посетителей ресторана на Большой Тульской улице утверждал, что сотрудники накладывали готовый картофель голыми руками.

Несколько сетей быстрого питания повысили цены на свою продукцию в столице

бизнесэкономикагород

