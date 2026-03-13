СК начал проверку информации о повреждении платформы на ж/д станции Мытищи

Организована проверка по факту появившейся в СМИ информации об обрушении платформы на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи выдвинулись на место происшествия. Они выяснят все обстоятельства и причины случившегося.

О повреждении платформы на станции Мытищи стало известно 13 марта. В результате случившегося никто не пострадал. Место было огорожено, доступ пассажиров к поврежденному участку ограничили.

На станцию для проведения восстановительных работ были направлены специалисты. Они должны были дополнительно осмотреть платформы. Ситуация не повлияла на движение поездов, составы продолжили курсировать в штатном режиме.