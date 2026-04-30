Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось после 9-часового перекрытия, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту в MAX.

Публикация о возобновлении движения была размещена в 12:10 по московскому времени.

Проезд автомобилей по Крымскому мосту был перекрыт с ночи 30 апреля. В связи с этим начались задержки железнодорожных составов дальнего следования. Южная транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан.

Из-за приостановки движения количество задержанных поездов достигло 9. Пять из них задерживались на промежуток от 4,5 до 7 часов, 4 состава – от 2 до 6 часов. При этом уточнялось, что время отставания в пути может измениться.