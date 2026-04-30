Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до 9

Количество задержанных поездов, следующих в Крым и из него, достигло 9. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Уточняется, что из-за временной приостановки движения на Крымском мосту остановлены 5 поездов "Таврия", следовавших на полуостров, сообщением Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Симферополь, Петербург – Евпатория и Минеральные Воды – Симферополь. Задержка составов достигла от 4,5 до 7 часов.

Также задерживаются 4 поезда из Крыма сообщением Евпатория – Москва, Севастополь – Москва, Симферополь – Москва, Симферополь – Омск. Составы задерживаются от 2 до 6 часов. При этом время отставания в пути может измениться, указал перевозчик.

Проезд автомобилей по Крымскому мосту перекрыт с ночи 30 апреля, в связи с чем начались задержки железнодорожных составов дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи со сложившейся ситуацией. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

