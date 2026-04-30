Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 апреля, 17:58

Общество

Белорусский суд признал канал "вДудь" на YouTube экстремистским

Фото: скриншот видео youtube.com/"вДудь" (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Белорусский суд признал экстремистским канал блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) "вДудь" на платформе YouTube. Это следует из данных на сайте министерства информации Белоруссии.

Уточняется, что суд Железнодорожного района Витебска принял соответствующее решение 27 апреля.

Ранее суд в Москве заочно приговорил Дудя к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента. В частности, блогер дважды привлекался к административной ответственности по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента".

Позже Дудь взял интервью у основателя "Русского добровольческого корпуса" (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Дениса Капустина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), из-за чего в ГД предложили признать блогера экстремистом.

В частности, в СК РФ решили дать правовую оценку действиям Дудя. Отмечалось, что Капустин был заочно осужден к пожизненному лишению свободы за преступления против общественной безопасности и государственной власти.

судыобществоза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика