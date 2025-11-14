Суд заочно приговорил Юрия Дудя почти к 2 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Мировой суд Басманного района Москвы заочно приговорил блогера и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Было установлено, что Дудь дважды в течение года привлекался к административной ответственности по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента".

Находясь за пределами России, он опубликовал два материала, не указав, что они созданы и распространены лицом, исполняющим функции иноагента. Речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело рассматривалось в общем порядке судопроизводства. Подсудимый при этом отсутствовал. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.

При этом защита блогера заявила РИА Новости, что обжалует решение. Адвокат отмечал, что формально в действиях Дудя есть состав преступления, однако настаивал на прекращении дела "по малозначительности".

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера в июне этого года. По данным ведомства, несмотря на привлечение к административной ответственности, Дудь продолжил публиковать в одном из мессенджеров материалы без соответствующей пометки. Затем уголовное дело возбудило следствие.

В июне журналиста объявили в международный розыск, ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

