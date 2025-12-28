Форма поиска по сайту

28 декабря, 19:46

Культура

Надежда Бабкина присоединилась к акции "С наступающим наступающих!"

Фото: Москва 24

Народная артистка России Надежда Бабкина присоединилась к акции "С наступающим наступающих!", поздравив участников специальной военной операции с Новым годом.

"Мои дорогие! Я вас от души поздравляю с Новым годом. Я абсолютно убеждена, что мы достигнем все вместе того, к чему стремимся. Вы честь, гордость, герои нашей страны. Вместе мы удивительная сила. Народ яркой, многонациональной, многообразной страны России очень сильный", – поздравила в видеообращении Надежда Бабкина.

Народная артистка уверена, что 2026 год будет намного успешнее, но отметила, что весь успех зависит от военнослужащих.

"Мы в этой ситуации представляем собой тыл и будем делать все, для того чтобы мы все вместе объединились. С любовью к вам вся наша страна, с любовью к вам мы, люди, которые в ней живут. С наступающим наступающих!" – заключила Надежда Бабкина.

В рамках акции "С наступающим наступающих!" каждый желающий может поздравить бойцов СВО с новогодними праздниками. Жителей столицы приглашают оставить военнослужащим теплые пожелания и слова поддержки, а также передать подарки и помощь для бойцов и их семей.

Направить посылки и поздравления можно, обратившись в павильоны "Фабрика подарков", открытые на площадках проекта "Зима в Москве". Они будут работать ежедневно до 28 февраля.

