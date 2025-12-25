Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 15:55

Общество

В спецпроекте "С наступающим наступающих!" появились поздравления для бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В спецпроекте "С наступающим наступающих!" открылся доступ к новогодним поздравлениям. Жители Москвы адресовали их участникам специальной военной операции (СВО), передает портал мэра и правительства столицы.

Проект получил широкий отклик у москвичей, и теперь все их обращения размещены в специальном разделе. Он объединяет как видеопослания с пожеланиями, так и письменные обращения со словами поддержки, направленные в ходе городской акции.

Кроме того, в разделе опубликованы ответные видеосообщения, записанные бойцами с передовой. Военнослужащие благодарят москвичей за теплые слова, участие и, в свою очередь, поздравляют с наступающими праздниками.

Раздел "Ваши письма придают сил" содержит множество новогодних писем и пожеланий, оставленных горожанами с помощью проекта. Направить свои обращения может любой желающий после процедуры авторизации на официальном портале mos.ru. Все без исключения теплые слова и пожелания будут переданы участникам спецоперации, они станут частью акции "С наступающим наступающих!".

Помимо этого, москвичи могут передать для военнослужащих подарочные наборы к Новому году, средства личной гигиены, теплые носки, варежки, перчатки, термобелье и стельки. Сбор организован более чем в 30 павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", расположенных на площадках общегородского проекта "Зима в Москве".

В рамках отдельной акции "Ход добра" принимаются настольные игры для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Также можно принести новогодние сладости, конструкторы, школьные принадлежности и наборы для творчества детям из новых регионов России, а для бездомных животных – корм, поводки и наполнители.

Для жителей приграничных территорий можно передать светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость человека в темное время суток. Важным условием является то, что все передаваемые подарки должны быть новыми, в оригинальной неповрежденной упаковке и с сохранившимися ярлыками, а кондитерские изделия должны иметь срок годности не менее трех месяцев.

Этой зимой в Москве также проходят новогодние акции и мероприятия, организованные специально для участников, ветеранов СВО и членов их семей. Программа включает спектакли и экскурсии для детей, встречи с героями России и волонтерские проекты. Совместно с "Зимой в Москве" город создает единое пространство заботы и поддержки, предлагая индивидуальные программы в парке "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в Едином центре поддержки участников СВО и их семей, а также в других локациях.

Помощь участникам СВО, детям из новых регионов и бездомным животным можно оказать в павильонах "Фабрика подарков" до 28 февраля. По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, в пункты приема приходят студенты, молодые мамы и люди старшего возраста.

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика