В спецпроекте "С наступающим наступающих!" появились поздравления для бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В спецпроекте "С наступающим наступающих!" открылся доступ к новогодним поздравлениям. Жители Москвы адресовали их участникам специальной военной операции (СВО), передает портал мэра и правительства столицы.

Проект получил широкий отклик у москвичей, и теперь все их обращения размещены в специальном разделе. Он объединяет как видеопослания с пожеланиями, так и письменные обращения со словами поддержки, направленные в ходе городской акции.

Кроме того, в разделе опубликованы ответные видеосообщения, записанные бойцами с передовой. Военнослужащие благодарят москвичей за теплые слова, участие и, в свою очередь, поздравляют с наступающими праздниками.

Раздел "Ваши письма придают сил" содержит множество новогодних писем и пожеланий, оставленных горожанами с помощью проекта. Направить свои обращения может любой желающий после процедуры авторизации на официальном портале mos.ru. Все без исключения теплые слова и пожелания будут переданы участникам спецоперации, они станут частью акции "С наступающим наступающих!".

Помимо этого, москвичи могут передать для военнослужащих подарочные наборы к Новому году, средства личной гигиены, теплые носки, варежки, перчатки, термобелье и стельки. Сбор организован более чем в 30 павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает", расположенных на площадках общегородского проекта "Зима в Москве".

В рамках отдельной акции "Ход добра" принимаются настольные игры для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Также можно принести новогодние сладости, конструкторы, школьные принадлежности и наборы для творчества детям из новых регионов России, а для бездомных животных – корм, поводки и наполнители.

Для жителей приграничных территорий можно передать светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость человека в темное время суток. Важным условием является то, что все передаваемые подарки должны быть новыми, в оригинальной неповрежденной упаковке и с сохранившимися ярлыками, а кондитерские изделия должны иметь срок годности не менее трех месяцев.

Этой зимой в Москве также проходят новогодние акции и мероприятия, организованные специально для участников, ветеранов СВО и членов их семей. Программа включает спектакли и экскурсии для детей, встречи с героями России и волонтерские проекты. Совместно с "Зимой в Москве" город создает единое пространство заботы и поддержки, предлагая индивидуальные программы в парке "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в Едином центре поддержки участников СВО и их семей, а также в других локациях.

Помощь участникам СВО, детям из новых регионов и бездомным животным можно оказать в павильонах "Фабрика подарков" до 28 февраля. По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, в пункты приема приходят студенты, молодые мамы и люди старшего возраста.