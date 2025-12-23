В павильонах "Фабрика подарков" продолжается сбор помощи участникам СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Помощь участникам спецоперации, детям из новых регионов и бездомным животным в приютах можно оказать в павильонах "Фабрика подарков" до 28 февраля. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Все желающие могут принести средства личной гигиены, теплые аксессуары, кондитерские наборы, игрушки, книги, зоотовары и другие предметы. Передать подарки можно более чем в 30 павильонов на площадках "Зимы в Москве", которые находятся во всех столичных округах.

Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, в пункты приема приходят студенты, молодые мамы и люди старшего возраста. Участники акции придумывают оригинальные сувениры и заботливо упаковывают в подарочные пакеты. Пожелания они подписывают совместно с волонтерами.

Кроме того, горожане передают настольные игры для военнослужащих в госпиталях в рамках акции "Ход добра". А переданные по акции "Накорми друга" корма отправятся эвакуированным животным, которых содержат в приютах Белгородской и Курской областей.

Для жителей приграничных регионов в рамках акции "Свет добра" также принимают светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы. Все товары должны быть с бирками и в упаковке. Срок годности сладостей должен составлять не менее 3 месяцев.

В частности, молодая мама и студентка Российского университета медицины Мария Михайлова привезла в павильон на площади Революции подарки для участников СВО и детей. Девушка также планирует отправиться на одну из площадок акции "Письма добра", чтобы передать поздравления бойцам и своим близким.

"Павильоны "Фабрика подарков" дарят возможность лично поддержать тех, кому сейчас необходима помощь, ощутить, что мы все – часть большого доброго дела", – подчеркнула женщина.

Гумпомощь для жителей новых и приграничных регионов также можно принести в один из 15 штабов "Москва помогает".

Ранее волонтеры группы "Сердце Марфино" собрали новогодние подарки для воспитанников подшефного детского дома в поселке Мирное Запорожской области и для бойцов группировки "Восток".

Дети получат одежду, обувь и предметы первой необходимости, а военнослужащие в зоне СВО – маскировочные сети, окопные свечи, снаряжение и письма от детей. Гумпомощь также будет направлена военнослужащим подшефного батальона "Волчья стая".

Кроме того, гуманитарную помощь в зону спецоперации недавно отправило казачье общество "Кунцево". Добровольцы доставили мототехнику, дроны, средства РЭБ и разведки, амуницию, снаряжение, защитные средства, медикаменты и многое другое.

Также к казачьему обществу присоединился детский парк "Фили". Участники передали военнослужащим открытки и поздравления.