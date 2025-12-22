В ЮАО прошла новогодняя елка для детей участников СВО

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы

В районе Орехово-Борисово Южное для детей из семей участников СВО провели новогоднюю елку. Мероприятие прошло на ледовой площадке на Тамбовской улице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дети активно участвовали в театрализованном музыкальном представлении с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами русских народных сказок. Для ребят подготовили задания в игровой форме. В частности, им нужно было сбить кегли лаптем, скатать Колобка и разгадать загадки Бабы-яги. Выполнив задачи, дети получили волшебный клубок – символ сказочной истории.

Конкурсы адаптировали для ребят разных возрастов. Сочетание игровых и культурных элементов позволило юным москвичам не только весело провести время, но и ближе познакомиться с русским фольклором.

Другим ярким эпизодом праздника стало семейное путешествие на льду. Участники двигались по маршруту и искали задания, которые были замаскированы под узоры на ледовом покрытии и спрятаны в специальных снежинках.

Семьи вместе разгадывали символы Нового года и находили подсказки. После выполнения последнего задания они сложили из собранных частей новогоднюю елку и получили сувениры.

Как рассказали взрослые участники, подобные мероприятия помогают ребятам почувствовать внимание и заботу, делают зимние праздники запоминающимися.

Предновогодние развлечения для детей бойцов спецоперации проводят на юге города в течение всего декабря. В частности, в Даниловском районе прошла праздничная елка с подарками, а в Чертанове Северном 26 декабря представят интерактивный спектакль-мюзикл с играми и конкурсами.

С 28 декабря 2025 по 11 января 2026 года в Гостином Дворе пройдет елка мэра Москвы. Она проводится для детей, которые отличились в учебе и спорте, стали лауреатами олимпиад, конкурсов и премий правительства столицы. Кроме того, елку могут посетить ребята с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто остался без попечения родителей.