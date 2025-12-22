Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 07:41

Общество

В ЮАО прошла новогодняя елка для детей участников СВО

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы

В районе Орехово-Борисово Южное для детей из семей участников СВО провели новогоднюю елку. Мероприятие прошло на ледовой площадке на Тамбовской улице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дети активно участвовали в театрализованном музыкальном представлении с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами русских народных сказок. Для ребят подготовили задания в игровой форме. В частности, им нужно было сбить кегли лаптем, скатать Колобка и разгадать загадки Бабы-яги. Выполнив задачи, дети получили волшебный клубок – символ сказочной истории.

Конкурсы адаптировали для ребят разных возрастов. Сочетание игровых и культурных элементов позволило юным москвичам не только весело провести время, но и ближе познакомиться с русским фольклором.

Другим ярким эпизодом праздника стало семейное путешествие на льду. Участники двигались по маршруту и искали задания, которые были замаскированы под узоры на ледовом покрытии и спрятаны в специальных снежинках.

Семьи вместе разгадывали символы Нового года и находили подсказки. После выполнения последнего задания они сложили из собранных частей новогоднюю елку и получили сувениры.

Как рассказали взрослые участники, подобные мероприятия помогают ребятам почувствовать внимание и заботу, делают зимние праздники запоминающимися.

Предновогодние развлечения для детей бойцов спецоперации проводят на юге города в течение всего декабря. В частности, в Даниловском районе прошла праздничная елка с подарками, а в Чертанове Северном 26 декабря представят интерактивный спектакль-мюзикл с играми и конкурсами.

С 28 декабря 2025 по 11 января 2026 года в Гостином Дворе пройдет елка мэра Москвы. Она проводится для детей, которые отличились в учебе и спорте, стали лауреатами олимпиад, конкурсов и премий правительства столицы. Кроме того, елку могут посетить ребята с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто остался без попечения родителей.

Москвичи начали собирать подарки и теплые вещи для участников СВО

Читайте также


обществогород

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика