Благотворительные предновогодние мероприятия пройдут на катках в ЮВАО

Фото: префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Цикл благотворительных и предновогодних мероприятий в рамках проекта "Зима в Москве" организовали на катках Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, передал портал мэра и правительства столицы.

В рамках мероприятий на ряде площадок организовали пункты приема гуманитарной помощи. Принести теплые вещи, предметы личной гигиены, медикаменты, сладкие подарки и продукты питания длительного хранения можно до конца февраля 2026 года.

Площадки в парке 850-летия Москвы в Марьине, на Солдатской улице в Лефортове и на Волгоградском проспекте в районе Выхино-Жулебино доступны по субботам с 12:00 до 20:00 и по воскресеньям с 12:00 до 18:00. Кроме того, все желающие могут написать письмо с пожеланиями бойцам спецоперации.

Все собранные вещи будут направлены в новые регионы России и на передовую. В прошлом году в рамках подобной акции удалось собрать несколько тонн гуманитарной помощи.

Также гостей катков ждет тематическая программа. На катке в Лефортове 20 декабря с 15:00 по 16:00 юных горожан ждет тематическое путешествие на "Новогоднем экспрессе" вместе с Морозом Ивановичем, а для детей участников СВО в детской библиотеке № 125 проведут викторину, мастер-класс по созданию снежинок и новогодний флешмоб.

20-го числа в парке 850-летия Москвы ожидаются праздничные гулянья, а желающие смогут посетить мастер-класс по катанию на коньках. Кроме того, 21 декабря на площадке на Волгоградском проспекте ожидается хоккейный турнир и командная эстафета, а позже состоится турнир по метанию снежков и бегу вокруг елки. Также гости смогут принять участие в квесте "Снежные приключения" и мастер-классе по созданию поздравительных открыток.



Ранее сообщалось, что в разных районах ЮВАО пройдут новогодние представления для детей участников СВО и других льготных категорий горожан. Например, в библиотеке № 131 19 декабря проведут конкурсы и концерт, а в 20 декабря в культурном центре имени И. М. Астахова на Люблинской улице ребятам представят новогодний спектакль.

