Предприниматели украсили 57 елей на Тверском бульваре

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Выставка из 57 новогодних елей, созданных российскими бьюти-компаниями открывается на Тверском бульваре в рамках проекта "Зима в Москве" и фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что предприниматели выступили авторами праздничного пространства. Каждое дерево отражает творческий взгляд, эстетику и стремление подарить Москве атмосферу красоты и вдохновения.

Всего на выставке представлены 14 красных, 13 розовых, 13 разноцветных, 13 серебристо-белых и 4 золотые ели. Такие оттенки были выбраны не случайно: розовый цвет символизирует заботу, нежность и внимание к людям, красный – тепло и ожидание чуда, белый и серебро – обновление и надежду, а золото – сияние и благополучие. Разноцветные цели передают идею разнообразия и доступности праздника для каждого.

Посетители смогут увидеть десятки уникальных композиций. К примеру, одна из розовых елей оформлена в пастельной, почти воздушной гамме, а другая композиция использует более насыщенные оттенки и зеркальные детали.

Среди красных елей выделяется композиция с матовыми шарами и фактурными декоративными элементами, а серебристо-белые ели удивляют ледяной эстетикой. В частности, одно из деревьев украшено элементами, имитирующими хрусталь, прозрачными акриловыми сосульками и легкими пузырями.

В ряду золотых елей особое место выделено композиции, которая оформлена в стиле "современный шик": теплый металлический блеск, гладкие шары и утонченный минимализм, благодаря чему создается эффект внутреннего сияния.

Участие предпринимателей в оформлении галереи подчеркивает их важную роль в формировании столичной праздничной культуры. Создавая новые эстетические решения, представители бизнеса дополняют пространство города современными визуальными символами и становятся соавтором мероприятий, объединяющих горожан.

Столичный бизнес также подготовил мастер-классы, ярмарки и спектакли для москвичей и гостей города 18–22 декабря. Мероприятия проходят в рамках проекта "Зима в Москве".

Например, в павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади вечером 18 декабря состоится мастер-класс по вязанию крючком. Участникам предстоит сделать брелок-лошадку.

Кроме того, горожан пригласили посетить фотовыставку "Добрая елка" на Рождественском бульваре и в парке "Фили". Подопечные столичных некоммерческих организаций (НКО) стали участниками одноименной благотворительной акции.