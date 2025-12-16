Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 21:26

Культура

Сезонные фестивали содействуют экономическому развитию Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Проведение в Москве сезонных фестивалей способствует экономическому развитию города, в том числе за счет привлечения туристического потока, рассказал в беседе с изданием "Коммерсант" председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

Он отметил, что за 2024 год поступления от туризма в бюджет города оцениваются в 235 миллиардов рублей, а общий вклад сферы путешествий в городскую экономику – 1,7 триллиона рублей. Согласно оценкам, доля туризма в ВРП Москвы за 2024 год может составить 4%, при этом по итогам 2025 года цифры могут оказаться выше.

"Каждый рубль, прямо или косвенно вложенный Москвой в туристическую отрасль, приносит в среднем 5 рублей поступлений в бюджет столицы. В дальнейшем эти средства идут на финансирование городских программ, благоустройство и создание новых точек притяжения", – пояснил Козлов.

Например, проект "Зима в Москве" позволяет активно продвигать город как один из туристических центров. При этом почти 90% турпотока приходится на российские регионы – чаще всего приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, а также Татарстана.

Однако председатель комитета по туризму подчеркнул, что "главными туристами" в столице являются жители города, которые, в том числе благодаря фестивалям, открывают для себя Москву.

Вместе с тем около 15% загрузки гостиниц в городе в зависимости от сезона обеспечивается москвичами. Кроме того, 14% пользуются услугами экскурсоводов и аудиогидами.

"Доля москвичей в обороте сферы отдыха, досуга и развлечений составляет сегодня 59%", – резюмировал Козлов.

Ранее сообщалось, что Москва стала самым востребованным российским направлением для отдыха на новогодние праздники в 2026 году. Спрос на поездки в столицу на период январских каникул (27 декабря – 11 января) вырос на 5% по сравнению с показателями прошлого года.

Средняя стоимость забронированной ночи на праздничные даты составила 7 800 рублей. При выборе размещения в Москве туристы чаще всего отдавали предпочтение отелям категории три звезды – на них пришлось 33% бронирований.

Читайте также


культурагород

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика