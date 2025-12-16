Сезонные фестивали содействуют экономическому развитию Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Проведение в Москве сезонных фестивалей способствует экономическому развитию города, в том числе за счет привлечения туристического потока, рассказал в беседе с изданием "Коммерсант" председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

Он отметил, что за 2024 год поступления от туризма в бюджет города оцениваются в 235 миллиардов рублей, а общий вклад сферы путешествий в городскую экономику – 1,7 триллиона рублей. Согласно оценкам, доля туризма в ВРП Москвы за 2024 год может составить 4%, при этом по итогам 2025 года цифры могут оказаться выше.

"Каждый рубль, прямо или косвенно вложенный Москвой в туристическую отрасль, приносит в среднем 5 рублей поступлений в бюджет столицы. В дальнейшем эти средства идут на финансирование городских программ, благоустройство и создание новых точек притяжения", – пояснил Козлов.

Например, проект "Зима в Москве" позволяет активно продвигать город как один из туристических центров. При этом почти 90% турпотока приходится на российские регионы – чаще всего приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, а также Татарстана.

Однако председатель комитета по туризму подчеркнул, что "главными туристами" в столице являются жители города, которые, в том числе благодаря фестивалям, открывают для себя Москву.

Вместе с тем около 15% загрузки гостиниц в городе в зависимости от сезона обеспечивается москвичами. Кроме того, 14% пользуются услугами экскурсоводов и аудиогидами.

"Доля москвичей в обороте сферы отдыха, досуга и развлечений составляет сегодня 59%", – резюмировал Козлов.

Ранее сообщалось, что Москва стала самым востребованным российским направлением для отдыха на новогодние праздники в 2026 году. Спрос на поездки в столицу на период январских каникул (27 декабря – 11 января) вырос на 5% по сравнению с показателями прошлого года.

Средняя стоимость забронированной ночи на праздничные даты составила 7 800 рублей. При выборе размещения в Москве туристы чаще всего отдавали предпочтение отелям категории три звезды – на них пришлось 33% бронирований.

