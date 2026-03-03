The Daily Caller: чиновник Госдепа США убил человека из-за дорожного конфликта

Фото: 123RF.com/joseh51

Сотрудник Госдепа США Джаред Ламадо убил ножом женщину и ранил еще 3 человек в результате дорожного конфликта под Вашингтоном. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал The Daily Caller.

По данным СМИ, инцидент произошел 1 марта в округе Фэрфакс. 32-летний чиновник напал на людей после ДТП. Прибывшие полицейские застрелили его.

Уточняется, что женщина скончалась от полученных ранений. Остальных пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Госдепе рассказали, что Ламадо работал во внешнеполитическом ведомстве с сентября 2024 года. Он занимал должность IT-специалиста. При этом полиция не рассматривает случившееся как теракт.

Ранее во Флориде 44-летняя Моника Рубач застрелила сына и дочь, после чего покончила с собой. Как указали в полиции, семья переехала в этот район около 3 лет назад. Раньше правоохранители не фиксировали инцидентов по этому адресу.