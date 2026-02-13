Fox News: два человека погибли в результате стрельбы в университете Южной Каролины

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Два человека погибли и по меньшей мере один получил ранения в ходе стрельбы на территории кампуса университета американского штата Южная Каролина, сообщает телеканал Fox News.

Все произошло в четверг, 12 февраля, в ЖК Hugine Suites. Примерно в 21:15 по местному времени (05:15 13 февраля по Москве. – Прим. ред.) вуз ввел режим изоляции. Он сохраняется до сих пор.

В свою очередь, к расследованию был привлечен департамент правоохранительных органов Южной Каролины (SLED). Детали о предполагаемом стрелке и его мотивах пока не разглашаются.

Отмечается, что на пятницу, 13 февраля, все занятия в университете отменены, а студентов пригласили посетить психологические сессии.

Ранее шесть человек, в том числе ребенок, погибли во время стрельбы в штате Миссисипи. СМИ выяснили, что огонь по людям открыл 24-летний молодой человек после того, как ему помешали совершить насилие над одной из жертв. По предварительным данным, он убил своего отца, дядю, брата, девочку, а также двух мужчин, один из которых был священником.

Еще один инцидент со стрельбой произошел до этого в городе Лейк Карджелиго штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Полиция подтвердила гибель трех человек и госпитализацию одного человека в тяжелом, но стабильном состоянии.