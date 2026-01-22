ABC: три человека погибли при стрельбе в австралийском городе Лейк Карджелиго

Фото: depositphotos/dechevm

Неизвестный открыл стрельбу по людям в городе Лейк Карджелиго штата Новый Южный Уэльс в Австралии, сообщил местный телеканал ABC.

По данным СМИ, нападение произошло в 16:40 по местному времени (08:40 по московскому. – Прим. ред.) на Уолкер-Стрит. Полиция подтвердила гибель 3 человек, еще 1 госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

Как утверждают журналисты, стрелок до сих пор находится на свободе. На месте происшествия установлен полицейский кордон, началось расследование инцидента. Горожан призвали по возможности оставаться дома.

Ранее 6 человек, в том числе ребенок, погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи. Уточнялось, что 24-летний мужчина открыл огонь по людям после того, как ему помешали совершить насилие над одной из жертв. Предположительно, он убил своего отца, дядю, брата, девочку, а также двух мужчин-братьев, один из которых был священнослужителем.