Пограничники США открыли стрельбу в Портленде

Фото: depositphotos/dechevm

Сотрудники погранично-таможенной службы в американском городе Портленд штата Орегон открыли огонь по неизвестным. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения Федерального бюро расследований (ФБР).

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека. Агенты ФБР начали расследование по факту произошедшего.

Ранее американские СМИ сообщили, что два человека погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы в городе Солт-Лейк-Сити штата Юта. По информации журналистов, стрельба была открыта в ходе похорон на территории дома собраний американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней".

При этом причиной стрельбы стал конфликт, который возник прямо во время церемонии. Полицейским пока не удалось задержать подозреваемого.