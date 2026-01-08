ABC4: два человека погибли в результате стрельбы в штате Юта США

Фото: depositphotos

Как минимум два человека погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы в городе Солт-Лейк-Сити штата Юта в США. Об этом сообщил телеканал ABC4.

По предварительной информации, стрельба была открыта в ходе похорон на территории дома собраний американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней".

Предварительно, причиной стрельбы стал конфликт, который возник прямо во время церемонии. По данным СМИ, сотрудникам полиции пока не удалось задержать подозреваемого.

Ранее два человека погибли при стрельбе в Брауновском университете США. Еще 8 получили ранения и были госпитализированы.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что подозреваемый в стрельбе был задержан сотрудниками ФБР. Однако позже администрация университета опровергла эту информацию.