Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 08:48

Происшествия

Премьер Австралии назвал героями погибших при теракте иммигрантов из РФ

Фото: ТАСС/ЕРА/JEREMY PIPER

Премьер Австралии Энтони Альбанезе назвал героями иммигрантов из РФ Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Реувена Моррисона, которые погибли при теракте в Сиднее. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал Sky News Australia.

Альбанезе рассказал, как Моррисон пытался помешать злоумышленникам, бросая в них кирпичи, в результате чего он был застрелен.

Стрельба произошла на пляже Бонди в Сиднее днем 14 декабря. Целью нападения, готовившегося несколько месяцев, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука, которое посетили не менее тысячи человек.

В результате около 16 человек погибли, еще 40 получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что среди погибших и пострадавших есть россияне.

Предварительно, один из подозреваемых в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Личность одного из злоумышленников была установлена. Им оказался Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе города.

Спустя время в полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что совершили нападение отец и сын в возрасте 50 и 24 лет. Правоохранители назвали произошедшее терактом.

Помимо этого, в полиции рассказали, что обнаружили машину со взрывными устройствами неподалеку от места происшествия. Бомбы были обезврежены.

Россиянка пострадала при теракте в австралийском Сиднее

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика