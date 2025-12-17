Премьер Австралии назвал героями погибших при теракте иммигрантов из РФ

Фото: ТАСС/ЕРА/JEREMY PIPER

Премьер Австралии Энтони Альбанезе назвал героями иммигрантов из РФ Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Реувена Моррисона, которые погибли при теракте в Сиднее. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал Sky News Australia.

Альбанезе рассказал, как Моррисон пытался помешать злоумышленникам, бросая в них кирпичи, в результате чего он был застрелен.

Стрельба произошла на пляже Бонди в Сиднее днем 14 декабря. Целью нападения, готовившегося несколько месяцев, было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука, которое посетили не менее тысячи человек.

В результате около 16 человек погибли, еще 40 получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что среди погибших и пострадавших есть россияне.

Предварительно, один из подозреваемых в стрельбе был ликвидирован, а другой – ранен и задержан. Личность одного из злоумышленников была установлена. Им оказался Нарвид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе города.

Спустя время в полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что совершили нападение отец и сын в возрасте 50 и 24 лет. Правоохранители назвали произошедшее терактом.

Помимо этого, в полиции рассказали, что обнаружили машину со взрывными устройствами неподалеку от места происшествия. Бомбы были обезврежены.

