16 декабря, 11:13

Происшествия
The Australian: мужчина, устроивший теракт в Сиднее, вышел из комы

Мужчина, устроивший теракт в Сиднее, вышел из комы

Фото: ТАСС/ЕРА/MICK TSIKAS

Мужчина, устроивший теракт в районе пляжа Бонди в Сиднее, вышел из комы, сообщило издание The Australian со ссылкой на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По его данным, 24-летний Навид Акрам, который находился в критическом состоянии после ранения при задержании, сейчас находится в больнице. Ожидается, что в ближайшее время ему будут официально предъявлены обвинения.

Как отметил источник, его отец и предполагаемый соучастник Саджид Акрам был застрелен на месте случившегося.

Теракт в Сиднее произошел 14 декабря. Двое неизвестных с винтовками открыли стрельбу в районе пляжа Бонди. В момент случившегося на пляже находились не менее 1 тысячи человек. 15 человек погибли, в их числе оказался ребенок. Ранения получили еще 40.

Один из участников теракта был ликвидирован, второй – ранен и задержан. Личность второго злоумышленника была установлена, правоохранители организовали в его доме обыск.

При этом в полиции штата Новый Южный Уэльс не смогли подтвердить информацию о наличии третьего нападавшего. Также неподалеку от места случившегося была обнаружена машина со взрывными устройствами.

В МИД РФ заявили, что среди пострадавших в теракте есть россияне, которые на постоянной основе проживают в Австралии. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает произошедшее в Сиднее.

происшествияза рубежом

