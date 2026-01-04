Глава МИД Венесуэлы назвал варварством атаку США и захват Мадуро

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Атака американских войск и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является настоящим варварством. С таким заявлением выступил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

"То, что мы видели, это варварство, которое должно быть осуждено всем миром", – цитирует дипломата РИА Новости.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. Как указали в МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Мадуро и Флорес уже доставили в аэропорт штата Нью-Йорк. По данным СМИ, в скором времени они будут отправлены в федеральный изолятор в Бруклине.