03 января, 22:30

Политика

Трамп усомнился, что оппозиционер Мачадо станет новым лидером Венесуэлы

Фото: ТАСС/EPA/POOL/OLE BERG-RUSTEN

Президент США Дональд Трамп усомнился, что оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо станет новым лидером латиноамериканской страны. Об этом он заявил во время пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго, сообщает ТАСС.

"Я думаю, ей будет очень трудно стать лидером. У нее нет поддержки и уважения внутри страны. Она очень милая женщина, но у нее нет достаточного уровня уважения", – сказал Трамп и уточнил, что его администрация не контактировала с Мачадо.

При этом глава Белого дома фактически признал, что президентом Венесуэлы после американской военной операции является исполнительный вице-президент Делси Родригес. По его словам, в Венесуэле нет никого, чтобы взять на себя управление страной.

"Есть назначенный (в свое время президентом Венесуэлы Николасом. – Прим. ред.) Мадуро (исполнительный. – Прим. ред.) вице-президент (Делси Родригес. – Прим. ред). Сейчас она вице-президент и, полагаю, президент. Ее привели к присяге как президента совсем недавно", – пояснил Трамп.

Он также утверждал, что Родригес уже провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

"И она сказала: "Мы сделаем все, что вам необходимо". <...> Но в действительности выбора у нее нет", – добавил американский лидер.

Кроме того, он сообщил о намерении Штатов взять на себя управление Венесуэлой на переходный период, однако не уточнил его продолжительность.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. Как указали в МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

При этом Штаты заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Венесуэлой и будут активно участвовать в принятии решений о будущем республики, уточнял американский лидер.

Взрывы и ракетные атаки по военным и правительственным объектам произошли в Венесуэле

