Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 17:24

Политика

Трамп заявил, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой

Фото: whitehouse.gov

США заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Венесуэлой. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский президент Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Он уточнил, что Соединенные Штаты будут активно участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы.

"Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому руководить и просто занять то место, откуда он (Мадуро. – Прим. ред.) ушел. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем принимать в этом самое активное участие", – сказал Трамп и подчеркнул, что США также будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора Венесуэлы.

Глава Белого дома признал, что Штаты планировали провести операцию по захвату Мадуро 2–4 дня назад, однако ее переносили из-за плохой погоды.

"Мы собирались сделать это четыре дня назад, три дня назад, два дня назад. А затем вдруг небо очистилось, и мы отдали приказ о начале", – сказал он.

По его словам, при проведении операции с американской стороны нет погибших, однако есть раненые. При этом он не исключил второй волны ударов по Венесуэле, добавив, что Вашингтон к этому готов.

Трамп указал, что Мадуро незадолго до захвата американскими силами был готов к переговорам, однако США отказались. Кроме того, он предлагал венесуэльскому президенту сдаться.

"Под конец он хотел вести переговоры. А я не хотел. Я сказал: "Нет, мы должны это сделать". Вы, наверное, видели, как он пытался вести переговоры в конце и изо всех сил старался заключить сделку", – рассказал американский лидер.

Он также раскрыл детали транспортировки венесуэльского лидера и его супруги. Он уточнил, что их доставят в Нью-Йорк для предъявления обвинений в суде.

"Сначала их доставят на корабль, и затем они будут находиться на корабле. Вертолеты вывезли их, это был приятный полет на вертолете. Я уверен, им это понравилось", – добавил Трамп.

США нанесли серию ударов по Венесуэле в субботу, 3 января. После начала атаки Мадуро отдал приказ развернуть комплексную оборону и мобилизовать национальные силы для противодействия агрессии.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто указал, что американские удары пришлись как по военным, так и гражданским объектам. Он утверждает, что целью нападения стал захват стратегических ресурсов республики, также США пытались подорвать политическую независимость республики.

Позже Трамп рассказал, что Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. В США им предъявили обвинение в "наркотерроризме", ввозе запрещенных веществ, владении оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

В свою очередь, МИД России осудил американскую атаку на Венесуэлу, назвав ее "актом вооруженной агрессии".

В МИД России выступили с заявлением из-за атаки США на Венесуэлу

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика