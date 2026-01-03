Трамп заявил, что США заинтересованы в хороших отношениях с Венесуэлой

Фото: whitehouse.gov

США заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Венесуэлой. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский президент Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Он уточнил, что Соединенные Штаты будут активно участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы.

"Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому руководить и просто занять то место, откуда он (Мадуро. – Прим. ред.) ушел. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем принимать в этом самое активное участие", – сказал Трамп и подчеркнул, что США также будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора Венесуэлы.

Глава Белого дома признал, что Штаты планировали провести операцию по захвату Мадуро 2–4 дня назад, однако ее переносили из-за плохой погоды.

"Мы собирались сделать это четыре дня назад, три дня назад, два дня назад. А затем вдруг небо очистилось, и мы отдали приказ о начале", – сказал он.

По его словам, при проведении операции с американской стороны нет погибших, однако есть раненые. При этом он не исключил второй волны ударов по Венесуэле, добавив, что Вашингтон к этому готов.

Трамп указал, что Мадуро незадолго до захвата американскими силами был готов к переговорам, однако США отказались. Кроме того, он предлагал венесуэльскому президенту сдаться.

"Под конец он хотел вести переговоры. А я не хотел. Я сказал: "Нет, мы должны это сделать". Вы, наверное, видели, как он пытался вести переговоры в конце и изо всех сил старался заключить сделку", – рассказал американский лидер.

Он также раскрыл детали транспортировки венесуэльского лидера и его супруги. Он уточнил, что их доставят в Нью-Йорк для предъявления обвинений в суде.

"Сначала их доставят на корабль, и затем они будут находиться на корабле. Вертолеты вывезли их, это был приятный полет на вертолете. Я уверен, им это понравилось", – добавил Трамп.

США нанесли серию ударов по Венесуэле в субботу, 3 января. После начала атаки Мадуро отдал приказ развернуть комплексную оборону и мобилизовать национальные силы для противодействия агрессии.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто указал, что американские удары пришлись как по военным, так и гражданским объектам. Он утверждает, что целью нападения стал захват стратегических ресурсов республики, также США пытались подорвать политическую независимость республики.

Позже Трамп рассказал, что Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. В США им предъявили обвинение в "наркотерроризме", ввозе запрещенных веществ, владении оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

В свою очередь, МИД России осудил американскую атаку на Венесуэлу, назвав ее "актом вооруженной агрессии".