График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

00:32

Происшествия
BFMTV: несколько учреждений эвакуируют в Париже из-за угрозы взрыва

Несколько учреждений эвакуируют в Париже из-за угрозы взрыва – СМИ

Фото: depositphotos/KovalenkovPetr

Несколько государственных учреждений в Париже эвакуируют из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что в полицию поступили сообщения о возможном наличии взрывного устройства сразу в нескольких местах французской столицы. В частности, эвакуация проходит в Институте политических исследований и башне Монпарнас.

Ранее сильный взрыв с последующим возгоранием произошли на заводе Otowil в аргентинском Буэнос-Айресе. После взрыва огонь перекинулся на другие здания предприятия.

В результате происшествия в ближайших 15 кварталах несколько домов остались без электричества. Информация о пострадавших местных жителях не поступала.

Новость дополняется

