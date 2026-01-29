Мощный взрыв и пожар произошли на заводе Otowil в Буэнос-Айресе

Фото: www.lanacion.com.ar

Мощный взрыв с последующим возгоранием произошли на заводе Otowil в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету La Nación.

Инцидент произошел в 07:30 по московскому времени в районе Сан-Фернандо. После взрыва огонь перекинулся на другие здания предприятия. Из-за этого в ближайших 15 кварталах несколько домов остались без электричества.

Позже возгорание локализовали. Причины инцидента и данные о пострадавших еще уточняются.

Ранее серьезные лесные пожары начались в Чили. На юге страны огонь уничтожил как минимум 325 домов, в некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация. Число погибших оценивается в 19 человек. Общее количество пострадавших превысило 1,5 тысячи.

