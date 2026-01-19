Форма поиска по сайту

19 января, 17:57

Происшествия

Взрыв произошел в офисе создателей GTA VI в Эдинбурге

Фото: 123RF.com/danielt1994

Здание офиса студии Rockstar North в Эдинбурге в Шотландии оказалось оцеплено полицией и экстренными службами после сообщения о возможном взрыве. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на местное издание Edinburgh Live.

Уточняется, что инцидент произошел около 05:00 по местному времени. Три пожарные машины и несколько полицейских выехали по адресу, отреагировав на сработавшую в здании сигнализацию.

Отвечая на вопрос СМИ, представители экстренных служб доложили, что прибыли на место для устранения конструктивных повреждений.

Предварительно, причиной мог послужить взрыв и последовавший за ним пожар в котельной. В ходе инцидента никто не пострадал. Эвакуация сотрудников офиса также не потребовалась.

Компания Rockstar Games не стала комментировать ситуацию. Ранее именно в офисе в Эдинбурге прошло массовое увольнение – сразу 30 сотрудников остались без работы, так как якобы хотели создать профсоюз. Организация объяснила решение тем, что работники раскрыли секретные данные.

На данный момент компания занимается разработкой релиза GTA VI. Примечательно, что изначально Rockstar планировала выпустить игру в 2025 году.

В декабре 2023-го был опубликован первый трейлер, в котором показали виды мегаполиса Вайс Сити – виртуального аналога Майами, где и будут происходить действия GTA VI. Кроме того, в ролике представили главных героев.

Позже выход игры перенесли на 26 мая 2026 года. В Rockstar извинились за перенос, однако причины такого решения не уточнялись.

