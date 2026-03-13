13 марта, 16:07

Комбриг ВСУ заочно получил пожизненное за приказ сбить самолет с пленными под Белгородом

Фото: MAX/"Следком"

Заочно осужден командир 138-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады ВСУ полковник Николай Дзяман (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который отдал приказ сбить российский самолет с украинскими военнопленными. Об этом сообщили в Следственном комитете России в мессенджере MAX.

По данным СК, суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения заочного приговора по статье о террористическом акте.

24 января 2024 года Дзяман, находясь на территории Харьковской области, отдал подчиненным приказ запустить ракеты ЗРК Patriot по самолету ИЛ-76М ВКС РФ, на борту которого находились 6 членов экипажа, 3 сотрудников военной полиции и 65 украинских военнослужащих, задержанных ранее.

Воздушное судно потерпело крушение у села Яблоново Корочанского района Белгородской области, все находившиеся на борту погибли. Минобороны РФ при этом был причинен ущерб свыше 200 миллионов рублей. Следствие установило, что руководство ВСУ было осведомлено об обмене военнопленными, приказ на уничтожение самолета был отдан несмотря на это.

Расшифровка бортового самописца показала, что самолет находился в исправном состоянии. На месте крушения были обнаружены фрагменты двух управляемых ракет американского комплекса, в том числе поражающие элементы, зафиксированные в теле одного из погибших.

Экспертиза подтвердила, что ракеты были запущены с территории Харьковской области, а подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху слева по направлению полета.

Дзяман заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск. Суд признал его виновным и назначил пожизненное лишение свободы, первые 15 лет – в тюрьме, остаток – в исправительной колонии особого режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших.

Cуд также рассмотрел дело в отношении украинского военного за организацию террористического акта 23 февраля 2024 года, когда ракетный удар по хутору Трудовая Армения в Краснодарском крае привел к гибели 10 человек. Следственный комитет совместно с Минобороны продолжает работу по установлению других должностных лиц ВСУ, причастных к организации террористического акта, для последующего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее два командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) заочно были приговорены к пожизненному заключению за террористический акт в Курской области. Приговор вынесен командирам 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковнику Ростиславу Карпуше и 7-й бригады тактической авиации ВФУ Евгению Булацику.

