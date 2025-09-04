Два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному заключению за теракт в Курской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Два командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) заочно приговорены к пожизненному заключению за террористический акт в Курской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Приговор вынесен командирам 19 отдельной ракетной бригады ВФУ полковнику Ростиславу Карпуше и 7 бригады тактической авиации ВФУ Евгению Булацику.

Следствием было установлено, что 20 ноября 2024 года они отдали своим подчиненным незаконные приказы о нанесении ракетных ударов с использованием оперативно-тактических ракет "ATACMS" и крылатых ракет авиационного базирования "Storm Shadow/"SCALP-EG" по поселку Марьино Рыльского района Курской области.

В результате пострадали не менее 17 человек. Карпуша и Булацик признаны виновными в совершении террористического акта.

В ведомстве отметили, что украинские командиры объявлены в международный розыск.

Кроме того, Карпуша заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за аналогичный ракетный удар по Фатежскому и Курскому районам Курской области с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима.

Булацик также заочно осужден за террористический акт в Брянской области. Первые 10 лет наказания он должен отбыть в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима.

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор сотруднику 2-го департамента главного управления разведки Минобороны Украины Николаю Пашкевичу. Он признан виновным в вербовке россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области. Ему назначили 26 лет колонии.

