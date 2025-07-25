Наемник с Мальты заочно приговорен к 23 годам за терроризм в Курской области

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Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор гражданину Мальты Патрику Шерреру, который воевал на стороне ВСУ и участвовал в незаконном вторжении в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что в июле 2024 года 44-летний подсудимый нелегально пересек границу России и оказался в Курской области, незаконно переместив через таможенную границу штурмовую винтовку и боеприпасы к ней.

По приказу командиров ВСУ он участвовал в боевых действиях против российских военных, за что получил не менее 10 тысяч долларов (примерно 895 тысяч рублей. – Прим. ред.).

В результате суд признал Шеррера виновным в участии в вооруженном конфликте, незаконном пересечении границы РФ, контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов, а также террористическом акте и незаконном обороте оружия.

С учетом этого злоумышленника приговорили к 23 годам лишения свободы. Из них первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшиеся 18 лет – в исправительной колонии строгого режима. Также ему предписано выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.



В ведомстве уточнили, что дело рассматривалось без участия самого Шеррера, который находится в международном розыске.

В свою очередь, посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в интервью радио КП пообещал, что Россия привлечет к ответственности всех украинских боевиков, которые совершали преступления против мирных жителей.

Согласно его данным, в настоящий момент в рамках расследования военных действий возбуждено уже свыше 7,5 тысячи уголовных дел. По ним были осуждены более 600 украинских боевиков.

Причем минимальное наказание составило 8,5 года, однако многие получили более 20 лет заключения, а некоторые – пожизненное, подчеркнул дипломат. Тем не менее еще не все преступники, применившие агрессию в отношении мирных граждан, находятся в плену РФ или подвергаются судебным действиям.

"Есть заочные решения. Есть база данных по преступникам, которые совершают обстрелы мирных городов <...> Достанем всех", – заключил он.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил 47-летнюю американскую наемницу Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 20 годам колонии. Она признана виновной в распространении ложной информации о ВС РФ, а также участии в конфликте на стороне ВСУ.

Как рассказали правоохранители, Эштон-Чирилло прибыла на Украину в 2023 году, после чего добровольно присоединились к Интернациональному легиону, а затем попала в 113-ю бригаду теробороны Украины.