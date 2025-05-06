РИА Новости: суд проверит законность приговора украинским пилотам, планировавшим теракты

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобы на приговор украинским пилотам Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому, которые по версии следствия планировали провести в России серию терактов на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Заседание запланировано на 19 мая в 10:00 по московскому времени. Ранее Морозова и Шиманского приговорили к 26 и 22 годам лишения свободы. При этом гособвинение просило суд назначить каждому подсудимому до 30 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Украинские пилоты были задержаны сотрудниками российских спецслужб в 2023 году. На допросе мужчины признались, что вылетали в Россию для организации диверсий на объектах ТЭК.

По решению Второго Западного окружного военного суда Морозов должен провести первые 4 года в тюрьме, остальные 18 лет – в колонии строгого режима, Шиманский первые 5 лет – в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому – 1,6 миллиона рублей.

Ранее в Дагестане задержали террористов, планировавших напасть на отдел полиции. По данным следствия, пять жителей объединились в группу, чтобы подорвать МВД по Дербенту. Для этого они купили составляющие, необходимые для сборки взрывчатых веществ и устройств. Правоохранители при оказании вооруженного сопротивления нейтрализовали одного из участников террористического сообщества. Остальные были задержаны.