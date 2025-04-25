В Дагестане арестовали террористов, планировавших напасть на отдел полиции

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Суд заключил под стражу четверых террористов, планировавших напасть на отдел полиции в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике в телеграм-канале.

По данным СК, пять жителей Дагестана объединились в группу, чтобы подорвать МВД РФ по Дербенту. Для этого они купили составляющие, необходимые для сборки взрывчатых веществ и устройств. 22 апреля правоохранители при оказании вооруженного сопротивления нейтрализовали одного из участников террористического сообщества. Остальные были задержаны.

В региональном управлении Следственного комитета заявили, что злоумышленники подозреваются в создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ), приготовлении к преступлению (часть 1 статьи 30 УК РФ), покушении на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ), а также в совершении террористического акта (пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ).

В начале марта в поселке Семендер Кировского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за оперативно-поисковых мероприятий, связанных с борьбой с экстремизмом и терроризмом. В итоге была обнаружена группа из четырех человек, которая собиралась напасть на один из объектов полиции.