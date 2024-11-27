Двое жителей Дагестана задержаны по подозрению в подготовке теракта

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Двух жителей Дагестана задержали по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений республики. Об этом пресс-служба регионального СУ СК России сообщила в телеграм-канале.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год два местных жителя для дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения теракта в одном из госучреждений Дагестана, пройдя обучение по приобретению знаний и умений, необходимых для осуществления преступления.

В июле этого года, утверждают правоохранители, подозреваемые находились в селе Куруш Хасавюртовского района республики, приняли меры к незаконному изготовлению взрывного устройства, однако довести до конца умысел не смогли, поскольку были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее в Кировской области задержали 16-летнего подростка, который пытался по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение совершить диверсию на железной дороге. По словам правоохранителей, задержанный хотел поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка Транссибирской магистрали.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.