27 ноября, 18:16Происшествия
Двое жителей Дагестана задержаны по подозрению в подготовке теракта
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"
Двух жителей Дагестана задержали по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений республики. Об этом пресс-служба регионального СУ СК России сообщила в телеграм-канале.
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год два местных жителя для дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения теракта в одном из госучреждений Дагестана, пройдя обучение по приобретению знаний и умений, необходимых для осуществления преступления.
В июле этого года, утверждают правоохранители, подозреваемые находились в селе Куруш Хасавюртовского района республики, приняли меры к незаконному изготовлению взрывного устройства, однако довести до конца умысел не смогли, поскольку были задержаны.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее в Кировской области задержали 16-летнего подростка, который пытался по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение совершить диверсию на железной дороге. По словам правоохранителей, задержанный хотел поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка Транссибирской магистрали.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
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