14 ноября, 18:59Происшествия
Военный суд приговорил крановщика к 24 годам за поджог военкомата в Москве
Фото: depositphotos/YGphoto
Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил 24 года лишения свободы крановщику Сергею Андрееву, которого обвинили в госизмене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, крановщик в ноябре прошлого года совершил поджог столичного военкомата по заданию украинских спецслужб. Инструкции на создание взрывчатого устройства он получил от украинской стороны в Telegram.
Теперь отбывать наказание первые четыре года Андреев будет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года, а также со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. При этом гособвинение требовало приговорить мужчину к 28 годам лишения свободы.
Суд также изъял в пользу государства автомобиль злоумышленника Reno Logan. Андреев, в свою очередь, объяснял, что машина была нужна его супруге для работы.
Адвокат крановщика пообещал направить жалобу на решение суда. Сам Андреев частично признал вину в преступлении, но не был согласен с квалификацией. В связи с этим он потребовал оправдать его по обвинению в госизмене и терроризме, рассмотрев данное деяние как поджог.
Ранее ФСБ по Ростовской области задержала выходца одной из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. По словам силовиков, подозреваемый прибыл в РФ через территорию третьих стран и совершил ряд действий для приготовления к теракту. Он создал два СВУ, которые планировал использовать для диверсии.
Новости регионов: сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Свердловской области