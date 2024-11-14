Военный суд приговорил крановщика к 24 годам за поджог военкомата в Москве

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Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил 24 года лишения свободы крановщику Сергею Андрееву, которого обвинили в госизмене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, крановщик в ноябре прошлого года совершил поджог столичного военкомата по заданию украинских спецслужб. Инструкции на создание взрывчатого устройства он получил от украинской стороны в Telegram.

Теперь отбывать наказание первые четыре года Андреев будет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года, а также со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей. При этом гособвинение требовало приговорить мужчину к 28 годам лишения свободы.

Суд также изъял в пользу государства автомобиль злоумышленника Reno Logan. Андреев, в свою очередь, объяснял, что машина была нужна его супруге для работы.

Адвокат крановщика пообещал направить жалобу на решение суда. Сам Андреев частично признал вину в преступлении, но не был согласен с квалификацией. В связи с этим он потребовал оправдать его по обвинению в госизмене и терроризме, рассмотрев данное деяние как поджог.

Ранее ФСБ по Ростовской области задержала выходца одной из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. По словам силовиков, подозреваемый прибыл в РФ через территорию третьих стран и совершил ряд действий для приготовления к теракту. Он создал два СВУ, которые планировал использовать для диверсии.

