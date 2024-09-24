ФСБ сообщила о задержании жителя Биробиджана, готовившего диверсии и поджог военкомата

Фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ сообщила о задержании в Биробиджане местного жителя, завербованного Украиной для совершения диверсий и сбора информации о военных объектах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спецслужбы.

По версии следствия, мужчину завербовали через интернет. Он по указанию службы безопасности Украины "занимался сбором разведывательной информации об объектах Минобороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью, чтобы поджечь пункт отбора на военную службу по контракту и совершить диверсию на путях железнодорожного сообщения с помощью выведения из строя релейных шкафов ОАО "РЖД".

В ходе следственных действий по адресу его проживания и в гараже обнаружили приготовленные им средства террора, а также средства связи для контактов с украинскими спецслужбами.

По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "Террористический акт", "Диверсия" и "Государственная измена". По этим статьям предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием. 23-летний житель Биробиджана подтвердил, что был завербован сотрудником СБУ через Telegram для совершения терактов на территории России.

Ранее ФСБ по Ростовской области задержала выходца одной из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. По словам силовиков, подозреваемый прибыл в РФ через территорию третьих стран и совершил ряд действий для приготовления к теракту. Он создал два СВУ, которые планировал использовать для диверсии.