16 сентября, 10:40Происшествия
Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке терактов
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали выходца одной из стран СНГ, которого подозревают в подготовке терактов по заданию спецслужб Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
По версии силовиков, подозреваемый прибыл в РФ через территорию третьих стран и совершил ряд действий для приготовления к теракту. Также он создал два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для диверсии, подчеркнули в пресс-службе.
До этого сотрудники ФСБ предотвратили подготовку террористического акта на одном из транспортных объектов Севастополя. Правоохранителями был задержан 51-летний мужчина, которого подозревают в подготовке ко взрыву железнодорожного моста. Уточнялось, что кураторы из Киева дали ему координаты тайника со взрывчатыми материалами.