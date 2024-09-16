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16 сентября, 10:40

Происшествия

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке терактов

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали выходца одной из стран СНГ, которого подозревают в подготовке терактов по заданию спецслужб Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По версии силовиков, подозреваемый прибыл в РФ через территорию третьих стран и совершил ряд действий для приготовления к теракту. Также он создал два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для диверсии, подчеркнули в пресс-службе.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили подготовку террористического акта на одном из транспортных объектов Севастополя. Правоохранителями был задержан 51-летний мужчина, которого подозревают в подготовке ко взрыву железнодорожного моста. Уточнялось, что кураторы из Киева дали ему координаты тайника со взрывчатыми материалами.

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