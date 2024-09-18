ФСБ показала кадры задержания членов женской ячейки террористической организации

Видео: пресс-служба ЦОС ФСБ

ФСБ России опубликовала кадры задержания участниц женской исламистской ячейки запрещенной в России террористической организации в Татарстане.

На видео заметно, как силовики проникают на территорию частного дома, а после врываются внутрь здания и задерживают двух женщин с покрытыми платками головами.

Также оперативники показали изъятые книги экстремистской направленности, тетради с записями, телефоны, сим-карты, а также флешки и ноутбуки. В конце женщин усаживают в служебный транспорт.

Женскую ячейку запрещенной в России международной террористической организации раскрыли 18 сентября в Татарстане. Спецслужбы установили, что ее участницы распространяли идеологию, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного исламского халифата. Также они занимались вербовкой россиян. В связи с этим на них завели дело.

