СК возбудил дело по факту вступления троих россиян в террористическое сообщество

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи завели уголовное дело об участии в террористическом сообществе и подготовке к теракту против трех россиян, действовавших под руководством спецслужб Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следствия, 12 января 2023 года на Украине при содействии представителей ГУР Минобороны Украины, Службы безопасности и ВСУ было сформировано террористическое сообщество, куда входили лица, испытывающие ненависть по отношению к общественно-политическому строю РФ и СВО. Руководство этой организации управляло действиями участников, а также разрабатывало планы совершения терактов, тяжких и особо тяжких преступлений.

Для более эффективного достижения целей руководство сообщества привлекло к участию трех россиян, которые знали о целях создания организации. Несмотря на это, они согласились войти в ее состав. Их попросили фотографировать, собирать и передавать сведения о месторасположении ВС РФ, гражданских и военных объектах, государственных и муниципальных учреждениях для совершения терактов.

После этого поручения 19 января 2023 года фигуранты выехали в ЛНР и обнаружили в Луганске точку дислокации российских солдат. Они сфотографировали их месторасположение, а затем через интернет-мессенджер передали координаты ВС РФ соучастникам сообщества для совершения терактов на данных объектах.

Кроме того, 18 июня 2024 года один из фигурантов прибыл к железнодорожным путям возле Адлера в Краснодарском крае и сфотографировал их, передав координаты другим участникам сообщества в целях организации теракта. Однако его деятельность была пресечена следователями и столичным управлением ФСБ России. В результате мужчина был задержан. Сейчас по ходатайству СКР его арестовали.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и иные фигуранты, причастные к совершению указанных преступлений, решается вопрос об объявлении их в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается", – сказано в сообщении.

Ранее правоохранители задержали 23-летнего жителя Керчи, который собирал и передавал Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России. Подозреваемый самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена в форме шпионажа". Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

