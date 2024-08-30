ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух граждан Колумбии, которые служили в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ходе обыска у колумбийцев Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера были обнаружены и изъяты документы, которые подтверждают тот факт, что они участвовали в боевых действиях на украинской стороне. Кроме того, у них нашли военную форму украинского образца и знаки различия батальона ВСУ "Карпатская сечь".

Следственное управление ФСБ возбудило против них уголовные дела по статье об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Теперь гражданам Колумбии грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сотрудники ведомства продолжают вести расследование.

Лефортовский районный суд Москвы избрал Анте Александеру и Медину Аранду Хосе меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября 2024 года.

По данным колумбийских СМИ, они воевали на стороне Украины, но в июле текущего года решили вернуться на родину через Польшу, Испанию и Венесуэлу. Однако в аэропорту венесуэльского Каракаса их задержали, так как местных силовиков привлекла их украинская форма и военные рюкзаки.

