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Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе до 22 октября 2024 года, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным судебной инстанции, они подозреваются в наемничестве.

В свою очередь, журналисты колумбийской газеты El Tiempo заявили, что заключенные являются гражданами Колумбии. По данным СМИ, они воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), но в июле текущего года решили вернуться обратно, через Польшу, Испанию и Венесуэлу.

Однако в аэропорту венесуэльского Каракаса их задержали, так как местных силовиков привлекла их украинская форма и военные рюкзаки.

Ранее в ВГА Харьковской области заявили, что в регионе с начала мая уничтожено уже более 30 иностранных наемников. Их тела в режиме секретности эвакуируют при помощи вертолетов в западные части Украины. Однако других погибших представителей ВСУ так не эвакуируют.

